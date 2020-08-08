Грымов сравнил взрыв в Ливане с пожаром в «Зимней вишне»

В Ливане в порту Бейрута произошел мощный взрыв, который стал причиной смерти более ста человек. Причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры в течение нескольких лет.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН отметил, что эта трагедия носит рукотворный характер, а причина ее кроется в халатности, как и в случае с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

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«Это горе сделано руками человека, это не стихийное бедствие, извержение вулкана и так далее. Это сделали люди, там есть и русский след. Я работал на востоке, снимал фильм «Чужие», и я знаю, как это бывает безалаберно. Кстати, так безалаберно бывает и у нас. Мы халатно относимся к безопасности. Помните пожар, который случился в торговом центре? Поэтому давайте думать не только о себе, но и о других», – сказал он.

Также Юрий Грымов в эксклюзивном интервью НСН посоветовал Михаилу Ефремову раскаяться в смертельном ДТП.

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ФОТО: Юрий Грымов
ТЕГИ:Театр МодернЗимняя ВишняЛиванЮрий Грымов
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