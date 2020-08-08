Грымов сравнил взрыв в Ливане с пожаром в «Зимней вишне»

В Ливане в порту Бейрута произошел мощный взрыв, который стал причиной смерти более ста человек. Причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры в течение нескольких лет.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН отметил, что эта трагедия носит рукотворный характер, а причина ее кроется в халатности, как и в случае с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.