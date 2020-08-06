Кучеренко: Помощь Ливану показывает Россию как ведущего игрока в мире

Максим Кучеренко: «Считаю это очень хорошей мерой. У кого возникли сложности, тот может выбрать, снять с себя тяготы тревоги по поддержке своего чада, который учится в университете. Я говорю, конечно же, о родителях. Сам таковым являюсь. По сути, это перевод коммерческого студента в разряд студента-целевика», – подчеркнул он в интервью НСН.

