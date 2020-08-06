Кучеренко: Помощь Ливану показывает Россию как ведущего игрока в мире
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
ЕС направит многомиллионную помощь Ливану
Евросоюз направит 33 миллиона евро для срочной помощи Ливану после взрыва в столице. Тем временем, МЧС России развернуло мобильный госпиталь в Бейруте.
Максим Кучеренко: «Это хорошо, это связано с традиционными шагами поддержки в международном формате. В бедствующих точках планеты появляются российские специалисты, российская техника, что важно, так как позиционирует Россию как ведущего международного игрока», – отметил в эфире НСН Максим Кучеренко.
Для студентов-платников хотят создать механизм распределения
Из-за пандемии и экономических проблем для студентов-платников предложили создать механизм распределения. Те, кто поступил на коммерцию, но не имеет возможности платить за обучение, смогут отучиться бесплатно при условии, что после учебы отработают по направлению в любом регионе России в течение двух лет.
Максим Кучеренко: «Считаю это очень хорошей мерой. У кого возникли сложности, тот может выбрать, снять с себя тяготы тревоги по поддержке своего чада, который учится в университете. Я говорю, конечно же, о родителях. Сам таковым являюсь. По сути, это перевод коммерческого студента в разряд студента-целевика», – подчеркнул он в интервью НСН.
Билл Гейтс предрек природные катаклизмы вслед за пандемией COVID-19
Билл Гейтс предупредил, что если на фоне пандемии отложить в сторону вопрос изменения климата и не заниматься этой проблемой, то число пострадавших от природных катаклизмов в будущем может превысить число жертв текущей эпидемии.
Максим Кучеренко: «Что ж, Билл Гейтс все больше и больше демонстрирует себя как отец народов, как родитель человечества. Я думаю, что это возрастной вопрос. И Билл Гейтсу нужно пустить усы и выдать курительную трубку», – сказал он НСН.
На Тайване из-за пандемии стали популярны путешествия «в никуда»
На Тайване из-за пандемии коронавируса стали популярны путешествия «в никуда». Самолеты с пассажирами пролетают над страной и близлежащими территориями без остановки, после чего возвращаются в точку отправления.
Максим Кучеренко: «Я впервые читаю новость, в которую практически не могу поверить. Это, знаете, сюжет из каких-то безумных страниц романов Виктора Пелевина. Да если это так, то к людям, которые покупают билеты на такие поездки, рождается теплое чувство сострадания», – подытожил в беседе с НСН Максим Кучеренко.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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