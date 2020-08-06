Кучеренко: Помощь Ливану показывает Россию как ведущего игрока в мире

Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

ЕС направит многомиллионную помощь Ливану

Евросоюз направит 33 миллиона евро для срочной помощи Ливану после взрыва в столице. Тем временем, МЧС России развернуло мобильный госпиталь в Бейруте.

Максим Кучеренко: «Это хорошо, это связано с традиционными шагами поддержки в международном формате. В бедствующих точках планеты появляются российские специалисты, российская техника, что важно, так как позиционирует Россию как ведущего международного игрока», – отметил в эфире НСН Максим Кучеренко. 

2

Для студентов-платников хотят создать механизм распределения

Из-за пандемии и экономических проблем для студентов-платников предложили создать механизм распределения. Те, кто поступил на коммерцию, но не имеет возможности платить за обучение, смогут отучиться бесплатно при условии, что после учебы отработают по направлению в любом регионе России в течение двух лет.

Максим Кучеренко: «Считаю это очень хорошей мерой. У кого возникли сложности, тот может выбрать, снять с себя тяготы тревоги по поддержке своего чада, который учится в университете. Я говорю, конечно же, о родителях. Сам таковым являюсь. По сути, это перевод коммерческого студента в разряд студента-целевика», – подчеркнул он в интервью НСН.

3

Билл Гейтс предрек природные катаклизмы вслед за пандемией COVID-19

Билл Гейтс предупредил, что если на фоне пандемии отложить в сторону вопрос изменения климата и не заниматься этой проблемой, то число пострадавших от природных катаклизмов в будущем может превысить число жертв текущей эпидемии.

Максим Кучеренко: «Что ж, Билл Гейтс все больше и больше демонстрирует себя как отец народов, как родитель человечества. Я думаю, что это возрастной вопрос. И Билл Гейтсу нужно пустить усы и выдать курительную трубку», – сказал он НСН.

4

На Тайване из-за пандемии стали популярны путешествия «в никуда»

На Тайване из-за пандемии коронавируса стали популярны путешествия «в никуда». Самолеты с пассажирами пролетают над страной и близлежащими территориями без остановки, после чего возвращаются в точку отправления.

Максим Кучеренко: «Я впервые читаю новость, в которую практически не могу поверить. Это, знаете, сюжет из каких-то безумных страниц романов Виктора Пелевина. Да если это так, то к людям, которые покупают билеты на такие поездки, рождается теплое чувство сострадания», – подытожил в беседе с НСН Максим Кучеренко.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Максим Кучеренко
ТЕГИ:Авторские НовостиУндервудМаксим Кучеренко
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