Три человека пострадали при пожаре на строящемся корабле в Петербурге
Три человека пострадали в пятницу в Санкт-Петербурге из-за возгорания на строящемся корабле. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По его словам, пожар произошёл на судне, которое находится на стапелях «Северной верфи».
По данным медиков, состояние одного из пострадавших оценивается как средней степени тяжести, двух остальных - как удовлетворительное.
На «Северной верфи» сейчас строят корветы «Гремящий» и «Проворный». Суда ещё не переданы министерству обороны.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге загорелись три ангара на вещевом рынке.
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