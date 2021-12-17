Три человека пострадали при пожаре на строящемся корабле в Петербурге

Три человека пострадали в пятницу в Санкт-Петербурге из-за возгорания на строящемся корабле. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По его словам, пожар произошёл на судне, которое находится на стапелях «Северной верфи».

По данным медиков, состояние одного из пострадавших оценивается как средней степени тяжести, двух остальных - как удовлетворительное.

На «Северной верфи» сейчас строят корветы «Гремящий» и «Проворный». Суда ещё не переданы министерству обороны.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге загорелись три ангара на вещевом рынке.

