В Японии спустили на воду первый в мире электрический танкер

Судно, названное «Асахи», было построено по заказу компании Asahi Tanker. Танкер длиной 62 м может хранить 1,28 тысячи кубометров нефтепродуктов и способен преодолевать расстояние от 150 до 180 км.

Судно оснащено литий-ионными батареями мощностью 3480 КВт. Для полной зарядки «Асахи» потребуется около 10 часов, пишет RT. Во время чрезвычайных ситуаций танкер может быть использован в качестве источника электричества.

Ожидается, что с марта 2022 года судно будет применяться для заправки крупных трансокеанских судов в Токийском заливе.

