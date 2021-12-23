В Японии спустили на воду первый в мире электрический танкер
Первый в мире танкер на электрической тяге спущен на воду в Японии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение судостроительной компании Koa Sangyou.
Судно, названное «Асахи», было построено по заказу компании Asahi Tanker. Танкер длиной 62 м может хранить 1,28 тысячи кубометров нефтепродуктов и способен преодолевать расстояние от 150 до 180 км.
Судно оснащено литий-ионными батареями мощностью 3480 КВт. Для полной зарядки «Асахи» потребуется около 10 часов, пишет RT. Во время чрезвычайных ситуаций танкер может быть использован в качестве источника электричества.
Ожидается, что с марта 2022 года судно будет применяться для заправки крупных трансокеанских судов в Токийском заливе.
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