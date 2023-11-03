Грузовик сбил мать с маленьким сыном на «зебре» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге грузовой автомобиль сбил женщину с ребенком, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло на пешеходном переходе напротив дома 11 на улице Челюскинцев. 35-летняя мать переходила дорогу вместе с 10-летним сыном.
Водитель Hyundai при проезде регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на людей. После этого женщину отбросило на автомобиль Toyota Camry, который стоял после пешеходного перехода.
За рулем грузовика находился 62-летний мужчина. Он заявил, что не обратил внимание на сигнал светофора. Пострадавших госпитализировали.
Ранее в Башкирии трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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