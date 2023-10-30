Четверо детей пострадали в результате ДТП с автобусом под Иваново
30 октября 202317:06
Микроавтобус, перевозивший детей, попал в ДТП под Иваново, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным полиции инцидент произошёл на трассе «Комсомольск - Иваново» возле села Седельницы. Водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Transporter, который вёз в Фурманов на игру в баскетбол восьмерых детей.
«Четверо пострадавших. 2007, 2008, 2008 и 2010 года рождения. Все девочки. У всех ЗЧМТ и ушибы. У одной девочки 2008 года рождения перелом ключицы», - уточнили стражи порядка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru