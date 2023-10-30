Четверо детей пострадали в результате ДТП с автобусом под Иваново

«Аэрофлот» возобновил выполнение рейсов из Москвы в Махачкалу после беспорядков

Операции по удалению тромбов при инсульте в Москве стали делать в 3 раза чаще за 5 лет

Цветники в столице подготовили к зиме

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 4 и 6 ноября

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за тумана