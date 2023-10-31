В Башкирии трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

По данным ведомства, автобус и автомобиль «Лада Ларгус» попали в ДТП в Нефтекамске. Школьный автобус ехал из деревни Кареево в Уфу, отмечает РЕН ТВ. В салоне транспортного средства находились 10 детей 13-14 лет, а также один сопровождающий.

«Трех девочек увезли в больницу, остальных детей врачи осматривают на месте. Разлива топлива нет, деблокирование не требуется», — указали в МЧС.

Кроме того, четыре взрослых из легкового авто обратились в больницу.

Как отметили в региональном управлении ГИБДД, легковушка была на летней резине и выехала на встречную полосу.

Ранее в Бурятии перевернулся микроавтобус с пассажирами, трех человек госпитализировали, пишет RT.

