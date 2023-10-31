В Башкирии трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
Семь человек, в том числе три ребенка, пострадали при столкновении школьного автобуса с легковым автомобилем в Башкирии. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.
По данным ведомства, автобус и автомобиль «Лада Ларгус» попали в ДТП в Нефтекамске. Школьный автобус ехал из деревни Кареево в Уфу, отмечает РЕН ТВ. В салоне транспортного средства находились 10 детей 13-14 лет, а также один сопровождающий.
«Трех девочек увезли в больницу, остальных детей врачи осматривают на месте. Разлива топлива нет, деблокирование не требуется», — указали в МЧС.
Кроме того, четыре взрослых из легкового авто обратились в больницу.
Как отметили в региональном управлении ГИБДД, легковушка была на летней резине и выехала на встречную полосу.
Ранее в Бурятии перевернулся микроавтобус с пассажирами, трех человек госпитализировали, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru