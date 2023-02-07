Группировка из 100 российских спасателей прибыла в Турцию

Они будут принимать участие в ликвидации последствий землетрясения. В аэропорту города Адана приземлились три самолета спасателей: два Ил-76 и Ан-148. Они доставили более 100 спасателей и врачей, девять единиц техники.

Также в состав группировки — аэромобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим, эндоскопы, георадары, тепловизоры, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 м, а также беспилотники для мониторинга обстановки с воздуха.

В группировку вошли кинологические расчеты для проведения разведки на четырех участках работ. Они имеют опыт поиска пострадавших в разрушенных зданиях.

Напомним, в Турции выросло число погибших в результате землетрясения. Стихия унесла жизни 2 тысяч 300 человек. Еще 13 тысяч 200 человек пострадали.

