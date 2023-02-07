Группировка из 100 российских спасателей прибыла в Турцию
Спасатели МЧС России прибыли в Турцию, сообщает ТАСС.
Они будут принимать участие в ликвидации последствий землетрясения. В аэропорту города Адана приземлились три самолета спасателей: два Ил-76 и Ан-148. Они доставили более 100 спасателей и врачей, девять единиц техники.
Также в состав группировки — аэромобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим, эндоскопы, георадары, тепловизоры, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 м, а также беспилотники для мониторинга обстановки с воздуха.
В группировку вошли кинологические расчеты для проведения разведки на четырех участках работ. Они имеют опыт поиска пострадавших в разрушенных зданиях.
Напомним, в Турции выросло число погибших в результате землетрясения. Стихия унесла жизни 2 тысяч 300 человек. Еще 13 тысяч 200 человек пострадали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 084 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+5 010 / сут.
- Маск: Существует опасность расширения конфликта на Украине
- Группировка из 100 российских спасателей прибыла в Турцию
- СМИ: обломки китайского аэростата доставили в ФБР
- Сенатор США не исключил поставки истребителей Украине в будущем
- Участники спецоперации получат новую военную форму
- Рогозин сообщил о смерти попавшего с ним под обстрел Шемякина
- В Австрии заявили, что на Украине присутствуют солдаты НАТО
- Пушков прокомментировал предсказание Арестовича о создании из Украины «Южной Кореи»
- Евросовет пригласил Зеленского на саммит ЕС
- Арестович: Украина может повторить «корейский сценарий»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru