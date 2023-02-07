Число погибших после землетрясения в Турции выросло до 2,3 тысяч
В Турции выросло число погибших в результате землетрясения, сообщил в эфире местного телевидения представитель правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД) Орхан Татар.
Стихия унесла жизни 2 тысяч 300 человек. Еще 13 тысяч 200 человек пострадали. В результате подземных толчков разрушены 5 тыс. 606 зданий.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля включительно. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге.
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