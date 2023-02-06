Эрдоган объявил в Турции траур до 12 февраля
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля включительно, был опубликован соответствующий указ.
Число погибших при землетрясении выросло уже до 1651, ранены 11119 человек.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и подтвердил готовность России немедленно оказать необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш в 04:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, под завалами остаются люди, позже толчки повторялись.
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