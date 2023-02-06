Эрдоган объявил в Турции траур до 12 февраля

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля включительно, был опубликован соответствующий указ.

Число погибших при землетрясении выросло уже до 1651, ранены 11119 человек.

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и подтвердил готовность России немедленно оказать необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш в 04:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, под завалами остаются люди, позже толчки повторялись.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТраурТурция
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