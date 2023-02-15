СМИ: сбой в работе IТ-системы авиакомпании Lufthansa привел к массовым задержкам рейсов

Серьезный сбой в работе IТ-системы произошел у крупнейшей авиакомпании ФРГ Lufthansa, что привело к нарушениям воздушного движения, сообщила газета Bild.

По её данным, из-за этого самолеты перестали покидать воздушные гавани, причем, сбой охватил также и все авиакомпании, входящие в концерн Lufthansa Group.

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Уже известно, что нарушения коснулись систем регистрации и посадки. Аэропорт во Франкфурте-на-Майне в настоящее время переполнен авиапассажирами. Как сообщили в Lufthansa Group, специалисты в настоящее время пытаются справиться с этой проблемой.

Ранее, как сообщала НСН, в США раскрыли причину сбоя в системе оповещения пилотов.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СамолетыЗадержка РейсовСбойАвиакомпания
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