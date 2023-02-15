СМИ: сбой в работе IТ-системы авиакомпании Lufthansa привел к массовым задержкам рейсов

Уже известно, что нарушения коснулись систем регистрации и посадки. Аэропорт во Франкфурте-на-Майне в настоящее время переполнен авиапассажирами. Как сообщили в Lufthansa Group, специалисты в настоящее время пытаются справиться с этой проблемой.

Ранее, как сообщала НСН, в США раскрыли причину сбоя в системе оповещения пилотов.

