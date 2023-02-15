Lufthansa объяснила причину задержек своих рейсов

Причиной задержки рейсов авиакомпании Lufthansa стало повреждение кабеля при работах провайдером, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

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В ходе проведения строительных работ во Франкфурте был поврежден важный кабель. В авиакомпании заявили, что повреждения затронули не только Франкфурт, но и Мюнхен.

В результате инцидента было нарушено движение авиарейсов по всему миру. Помимо Lufthansa, с проблемами регистрации рейсов столкнулись и дочерние компании Eurowings, Austrian, Brussels и Swiss.

Ранее эксперты AirlineRatings.com составили рейтинг самых безопасных авиакомпаний и лоукостеров.

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ФОТО: РИА Новости/Олег Золото
ТЕГИ:СамолетыЗадержка Рейсов
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