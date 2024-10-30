Группа «План Ломоносова» подтвердила предстоящие концерты после госпитализации солиста
Вокалист панк-рок-группы «План Ломоносова» Александр Ильин-младший чувствует себя хорошо на фоне новостей о его госпитализации, заявил в беседе с НСН представитель коллектива Максим Гвоздев.
«Саша просил всем передать, что у него все хорошо. Все хорошо, все концерты состоятся. То, что он был в больнице – подтверждается, аппендицит не подтверждается», - сказал он.
Ранее СМИ сообщили, что артист был госпитализирован в Институт Склифосовского с аппендицитом, и ему провели срочную операцию.
На 2 и 3 ноября у группы «План Ломоносова» запланированы выступления в Москве, передает «Радиоточка НСН».
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