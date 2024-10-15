В НИИ Склифосовского назвали состояние госпитализированного Ливанова удовлетворительным

Состояние актера, народного артиста РСФСР Василия Ливанова улучшилось, сообщили в московском НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Об этом пишет РИА Новости.

На минувшей неделе в медучреждении заявили, что 89-летний артист находится в тяжелом состоянии.

«Состояние удовлетворительное», — рассказали в НИИ Склифосовского.

Василий Ливанов остается в реанимации отделения неврологии.

Ранее источник РЕН ТВ сообщил, что у народного артиста «загноилась послеоперационная рана». По словам собеседника канала, Ливанов находится в сознании и дышит самостоятельно.

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ФОТО: ИТАР-ТАСС / Михаил Фомичев
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