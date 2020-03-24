Грета Тунберг предположила, что заразилась коронавирусом

17-летняя Тунберг отметила, что болезнь проявилась у нее после перенесенной до этого простуды, и все симптомы протекли у нее в легкой форме. Девушка отметила, что испытывала озноб, кашель и боль в горле. Однако отец активистки перенес заболевание в более тяжелой форме. В связи с этим активистка добавила, что даже при незначительных симптомах необходимо самоизолироваться и соблюдать карантин, который может спасти жизни пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет.

Девушка также добавила, что на ее родине, в Швеции, тест на COVID-19 делают только тем, кто нуждается в срочной медицинской помощи, поэтому она не смогла сдать анализ. Однако в связи с высоким уровнем распространения она выказала уверенность в том, что это был именно коронавирус.



