Главврач Филатовской больницы проголосовал по вопросу внесения поправок к Конституции

Главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №15 имени Филатова Валерий Вечорко проголосовал по поправкам в Конституцию. Он рассказал журналистам, что проголосовал в больнице. Медик отметил, что на этом участке могут проголосовать как сотрудники клиники, так и пациенты.

«Мы работаем здесь, особые условия, и очень даже удобно, что участок для голосования есть в больнице, поэтому я 25 июня и проголосовал», - сказал Вечорко.

Гавврач полагает, что отдать свой голос в ходе общероссийского голосования важно для дальнейшего развития страны. Он призвал всех прийти и проголосовать.

В российской столице голосование началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Избирательные участки работают с с 8:00 до 20:00. 1 июля объявлен выходным днем.







