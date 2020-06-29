Главврач Филатовской больницы проголосовал по вопросу внесения поправок к Конституции
Главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №15 имени Филатова Валерий Вечорко проголосовал по поправкам в Конституцию. Он рассказал журналистам, что проголосовал в больнице. Медик отметил, что на этом участке могут проголосовать как сотрудники клиники, так и пациенты.
«Мы работаем здесь, особые условия, и очень даже удобно, что участок для голосования есть в больнице, поэтому я 25 июня и проголосовал», - сказал Вечорко.
Гавврач полагает, что отдать свой голос в ходе общероссийского голосования важно для дальнейшего развития страны. Он призвал всех прийти и проголосовать.
В российской столице голосование началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Избирательные участки работают с с 8:00 до 20:00. 1 июля объявлен выходным днем.
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