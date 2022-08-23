Гражданина РФ арестовали в Москве по делу о госизмене

О задержании мужчины ранее не сообщалось. Суд продлил ему срок содержания под стражей на три месяца.

Фабулой обвинения не раскрывается, так как дела по данной статье имеют гриф «секретно».

Ранее по делу о госизмене был арестован директор Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк.

