Гражданина РФ арестовали в Москве по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста обвиняемому в госизмене россиянину Игорю Кондрацкому, сообщает ТАСС.

ФСБ задержала в Краснодаре агента СБУ

О задержании мужчины ранее не сообщалось. Суд продлил ему срок содержания под стражей на три месяца.

Фабулой обвинения не раскрывается, так как дела по данной статье имеют гриф «секретно».

Ранее по делу о госизмене был арестован директор Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ГосизменаСудСИЗОАрест
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры