ФСБ задержала в Краснодаре агента СБУ

«ФСБ в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ», — приводит заявление РИА Новости.

По данным правоохранителей, россиянин за деньги незаконно получал и передавал информацию за границу. Данные могли быть использованы против безопасности РФ, пишет РИА ФАН.

По делу о госизмене задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

