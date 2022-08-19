ФСБ задержала в Краснодаре агента СБУ

ФСБ задержала в Краснодаре агента Службы безопасности Украины, предложившего Киеву свои услуги, возбуждено дело о госизмене. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

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«ФСБ в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ», — приводит заявление РИА Новости.

По данным правоохранителей, россиянин за деньги незаконно получал и передавал информацию за границу. Данные могли быть использованы против безопасности РФ, пишет РИА ФАН.

По делу о госизмене задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосизменаЗадержаниеКраснодарСБУФСБ
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