ФСБ задержала в Краснодаре агента СБУ
ФСБ задержала в Краснодаре агента Службы безопасности Украины, предложившего Киеву свои услуги, возбуждено дело о госизмене. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
«ФСБ в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ», — приводит заявление РИА Новости.
По данным правоохранителей, россиянин за деньги незаконно получал и передавал информацию за границу. Данные могли быть использованы против безопасности РФ, пишет РИА ФАН.
По делу о госизмене задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru