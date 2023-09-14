Гражданина Израиля приговорили к 4,5 годам за хищение активов Минобороны РФ

По версии следствия, Шмерц входил в преступное сообщество, похитившего три объекта коммерческой недвижимости, которые ранее принадлежали одной из организаций военно-строительного управления Москвы ООО «Ворсма».

Отмечается, что израильтянин отрицал вину, однако в итоге пошёл на сделку со следствием и признал вину.

«По совокупности преступлений... Шмерцу назначено четыре года и шесть месяцев колонии общего режима с конфискацией 20 750 долларов», - указали в суде.

Ранее Железнодорожный суд Красноярска признал экс-министра края Олега Митволя виновным в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в городе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».