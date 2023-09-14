Гражданина Израиля приговорили к 4,5 годам за хищение активов Минобороны РФ
Хамовнический суд Москвы признал гражданина Израиля Реваза Шмерца виновным в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе, сообщает ТАСС.
По версии следствия, Шмерц входил в преступное сообщество, похитившего три объекта коммерческой недвижимости, которые ранее принадлежали одной из организаций военно-строительного управления Москвы ООО «Ворсма».
Отмечается, что израильтянин отрицал вину, однако в итоге пошёл на сделку со следствием и признал вину.
«По совокупности преступлений... Шмерцу назначено четыре года и шесть месяцев колонии общего режима с конфискацией 20 750 долларов», - указали в суде.
Ранее Железнодорожный суд Красноярска признал экс-министра края Олега Митволя виновным в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в городе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru