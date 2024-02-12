Гражданин Белоруссии задержан ФСБ за поджог подстанции в Туле

Гражданин Белоруссии задержан в Воронеже по подозрению в поджоге тяговой электроподстанции в Туле. Он действовал по заданию спецслужб Украины, сообщили ТАСС в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

По оперативным данным, задержанный 1998 года рождения поджог энергетический объект в областном центре 6 февраля нынешнего года. По данному факту заведено уголовное дело по статье о диверсии. Как уточнили в ФСБ, этот гражданин Белоруссии ранее уже осуждён за хулиганство с применением оружия.

В Красноярске мужчине дали 13 лет колонии за госизмену и подготовку диверсии

Контакт с сотрудником украинских спецслужб установил после отбытия наказания в январе 2024 года. В этом ему помог неоднократно судимый за кражи в Москве гражданин Украины Отари Данько, известный в криминальных кругах как Гриша Московский.

После получения денег от кураторов за диверсию в Туле задержанный получил новое задание на проведение поджога трансформаторной электроподстанции и насосной станции в Воронеже. Вслед за этим его деятельность была пресечена ФСБ.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее МВД РФ предупредило, что телефонные мошенники с Украины предпринимаю попытки вовлечь россиян в совершение диверсий и терактов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ТЕГИ:ТулаДиверсияФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры