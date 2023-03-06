Граната на двери жилого дома в Москве оказалась муляжом

Граната на двери подъезда жилого дома на юго-западе Москвы, оказалась муляжом.

Ранее жители дома на улице Знаменские Садки (район Северное Бутово), обнаружившие в понедельник потенциально опасный предмет, вызвали полицию.

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В ходе проверки саперы установили, что предмет «не является боеприпасом», опасности для жителей он не представляет. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах. По его словам, правоохранители сейчас разыскивают повесивших муляж на дверь.

Другой источник агентства уточнил, что обнаруженный предмет - это страйкбольная граната.

Накануне неизвестный открыл стрельбу из пистолета по прохожим на одной из улиц Санкт-Петербурга, передает НСН. Пострадали трое человек, их отправили в Мариинскую больницу.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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