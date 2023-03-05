В Санкт-Петербурге мужчина ранил трех человек из пистолета

Пострадали трое, их отправили в Мариинскую больницу. На выходе из театра на улице Рубинштейна после спектакля мужчина открыл огонь по прохожим.

Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, еще одного после осмотра отправили домой.

Ранее в торговом центре в Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия.

