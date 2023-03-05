В Санкт-Петербурге мужчина ранил трех человек из пистолета
5 марта 202307:54
Неизвестный открыл стрельбу из пистолета на одной из улиц Санкт-Петербурга, сообщает 78.ru.
Пострадали трое, их отправили в Мариинскую больницу. На выходе из театра на улице Рубинштейна после спектакля мужчина открыл огонь по прохожим.
Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, еще одного после осмотра отправили домой.
Ранее в торговом центре в Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru