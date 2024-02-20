Полицейские задержали грабивших прохожих братьев в Москве

Столичные полицейские задержали двух братьев, которые нападали на прохожих в центре Москвы с целью грабежа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

По данным полицейских, первое нападение произошло ночью на Малой Сухаревской площади: злоумышленники завели за угол здания 19-летнего москвича, нанесли несколько ударов, похитив кошелёк с деньгами и банковскими картами.