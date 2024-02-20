Полицейские задержали грабивших прохожих братьев в Москве
Столичные полицейские задержали двух братьев, которые нападали на прохожих в центре Москвы с целью грабежа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
По данным полицейских, первое нападение произошло ночью на Малой Сухаревской площади: злоумышленники завели за угол здания 19-летнего москвича, нанесли несколько ударов, похитив кошелёк с деньгами и банковскими картами.
Позже 31-летний прохожий был ими ограблен на Трубной улице.
Сообщается, что полицейские в течение часа вышли на след грабителей. У них были найдены и изъяты похищенные деньги. От отобранных у прохожих имущества братья избавились заранее.
Возбуждено два уголовных дела о грабеже. Фигуранты сейчас находятся под стражей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Из-за разгерметизации нефтепровода под Волгоградом загрязнен квадратный километр почвы
- ФТС изъяла из незаконного оборота почти 50 млн пачек сигарет в 2023 году
- Лукашенко поставил задачу преобразовать армию в 2024 году
- АТОР: Отели Таиланда предложили туристам скидки до 40% на весну и лето
- Швеция передаст Украине крупнейший пакет военной помощи
- СМИ: Петросяна выписали из больницы
- Музкритик: Шнуров сможет научить участников «Фабрики звезд» продавать музыку
- В России переведут в электронный формат документы об образовании
- При обстреле Киевского района Донецка пострадали четыре человека
- Прокурор запросил 3,5 года для обвиняемого в сожжении Корана Журавеля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru