Крыша супермаркета обвалилась в Подмосковье под тяжестью снега

Ранее девушка в Сочи упала с чердака четырехэтажного дома в щель между двумя близко стоящими домами. Это помогло ей выжить, однако самостоятельно выбраться из этого капкана она не смогла.

На видео, размещенном Telegram-каналом «Радиоточка НСН», видно, что прибывшим на место спасателям пришлось ломать стену, чтобы вызволить из каменного плена пострадавшую.

