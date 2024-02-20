Крыша супермаркета обвалилась в Подмосковье под тяжестью снега

Крыша супермаркета «Пятёрочка» в подмосковной Старой Купавне упала под тяжестью снега. Площадь обрушения составляет 250 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Московской области.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

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На видео, размещенном Telegram-каналом «Радиоточка НСН», видно, что прибывшим на место спасателям пришлось ломать стену, чтобы вызволить из каменного плена пострадавшую.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:МагазиныМосковская Область

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