Грабители в центре Москвы отобрали у мужчины почти 130 млн рублей

Утверждается, что москвич подрабатывал курьером и доставлял крупные суммы денежных средств, так как временно находился без работы. Он получал по 10 тысяч рублей за каждый заказ.

По словам потерпевшего, 25 мая 2025 года он прибыл в одну из башен «Москва-Сити». На месте ему передали чемодан с деньгами и сообщили, что в нем находятся 127 млн рублей, но денег мужчина не видел. После этого он собирался уехать на такси, но трое неизвестных ограбили его сразу после выхода на улицу. Полиция уже завела уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный ограбил банк на сумму порядка 7 млн рублей, напоминает НСН.

