В Екатеринбурге неизвестный ограбил банк на сумму порядка 7 млн рублей
Неизвестный в маске ограбил банк в Екатеринбурге, похитив около 7 млн рублей в различных валютах. Об этом сообщил глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Инцидент произошел накануне вечером в помещении банка на проспекте Космонавтов. Налетчик зашел в отделение и, угрожая похожим на пистолет предметом, похитил деньги.
«Добычей злоумышленника стали денежные средства как в российской, так и в иностранной валюте: доллары, евро, юани и дирхамы. Точная сумма ущерба... в настоящее время устанавливается пострадавшей стороной», — рассказал Горелых.
Правоохранители анализируют съемки с камер наблюдения и опрашивают очевидцев произошедшего. После ограбления возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
Ранее в Москве сотрудник одного из банков украл из банковской ячейки клиента почти 180 млн рублей, подозреваемого задержали в аэропорту, ему грозит до 10 лет заключения и штраф до 1 млн рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru