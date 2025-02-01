В Екатеринбурге неизвестный ограбил банк на сумму порядка 7 млн рублей

Неизвестный в маске ограбил банк в Екатеринбурге, похитив около 7 млн рублей в различных валютах. Об этом сообщил глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел накануне вечером в помещении банка на проспекте Космонавтов. Налетчик зашел в отделение и, угрожая похожим на пистолет предметом, похитил деньги.

«Добычей злоумышленника стали денежные средства как в российской, так и в иностранной валюте: доллары, евро, юани и дирхамы. Точная сумма ущерба... в настоящее время устанавливается пострадавшей стороной», — рассказал Горелых.

Правоохранители анализируют съемки с камер наблюдения и опрашивают очевидцев произошедшего. После ограбления возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее в Москве сотрудник одного из банков украл из банковской ячейки клиента почти 180 млн рублей, подозреваемого задержали в аэропорту, ему грозит до 10 лет заключения и штраф до 1 млн рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

