Гостиница «Ювента» горит в Сочи

В Сочи в гостинице «Ювента» произошел пожар. Площадь возгорания составляет 600 кв. метров.

Из здания проводится эвакуация постояльцев, сообщили в МЧС.

Названа причина обрушения цеха на фабрике в Норильске

По данным ведомства, горит номер на седьмом этаже, передает RT. О пострадавших информации нет.


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ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:СочиПожар
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