Гостиница «Ювента» горит в Сочи
20 февраля 202108:19
В Сочи в гостинице «Ювента» произошел пожар. Площадь возгорания составляет 600 кв. метров.
Из здания проводится эвакуация постояльцев, сообщили в МЧС.
По данным ведомства, горит номер на седьмом этаже, передает RT. О пострадавших информации нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru