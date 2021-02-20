Названа причина обрушения цеха на фабрике в Норильске

Причиной обрушения галереи дробильного цеха на обогатительной фабрике в Норильске могли стать дефекты, допущенные при строительстве. Об этом сообщила пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Дефекты были выявлены при обследовании здания, передает РИА Новости. Принято решение о проведении строительно-ремонтных работ.

По факту обрушения было возбуждено уголовное дело, отмечает RT.