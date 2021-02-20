Названа причина обрушения цеха на фабрике в Норильске
Причиной обрушения галереи дробильного цеха на обогатительной фабрике в Норильске могли стать дефекты, допущенные при строительстве. Об этом сообщила пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Дефекты были выявлены при обследовании здания, передает РИА Новости. Принято решение о проведении строительно-ремонтных работ.
По факту обрушения было возбуждено уголовное дело, отмечает RT.
Площадь обрушения составила 200 кв. метров, передает РИА ФАН. Обрушились три галереи дробильного цеха и часть складов.
По завалами оказались 8 человек, двое из них смогли спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели, один из них скончался в машине скорой помощи. Поиски еще двоих работников фабрики продолжаются.
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