Названа причина обрушения цеха на фабрике в Норильске

Причиной обрушения галереи дробильного цеха на обогатительной фабрике в Норильске могли стать дефекты, допущенные при строительстве. Об этом сообщила пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Дефекты были выявлены при обследовании здания, передает РИА Новости. Принято решение о проведении строительно-ремонтных работ.

По факту обрушения было возбуждено уголовное дело, отмечает RT.

При обрушении на Норильской обогатительной фабрике пострадали три человека

Площадь обрушения составила 200 кв. метров, передает РИА ФАН. Обрушились три галереи дробильного цеха и часть складов.

По завалами оказались 8 человек, двое из них смогли спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели, один из них скончался в машине скорой помощи. Поиски еще двоих работников фабрики продолжаются.

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ФОТО: МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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