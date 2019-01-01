Госпитализирован еще один член экипажа сгоревшего в Шереметьеве самолета

Как отмечается в сообщении, в настоящее время госпитализировано пятеро пострадавших: один — в тяжелом состоянии, без отрицательной динамики; четыре члена экипажа были переведены в ожоговое отделение, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Напомним, что самолет SSJ 100, следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета был вынужден уйти на экстренную посадку во время которой его двигатели загорелись. Всего на борту лайнера находились 78 человек, из которых 41 человек погиб, девять были госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В качестве версий произошедшего рассматриваются как недостаточную квалификацию пилотов, так и техническая неисправность самолета и неблагоприятные погодные условия.

