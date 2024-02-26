Гособвинение запросило пожизненный срок для экс-актера Канахина

Пресс-секретарь Второго западного военного окружного суда Ирина Жирнова уточнила, что первые пять лет из запрашиваемого наказания он должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии особого режима.

Она добавила, что адвокат Канахина просил оправдать подсудимого, указав на то, что преступление доказано не было.

Ранее Мещанский суд Москвы заочного арестовал бывшего актёра, который обвиняется в переходе на сторону противника, совершённым гражданином РФ. Канахина также объявили в розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».