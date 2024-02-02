Песков заявил, что Запад не откликнулся на призыв к расследованию атаки на Ил-76

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока никто из зарубежных стран не откликнулся на призыв к международному расследованию атаки на российский Ил-76.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Ил-76РасследованиеКрушение СамолётаДмитрий Песков

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