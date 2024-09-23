Город Губкин под Белгородом атаковал украинский БПЛА

Украинский беспилотник атаковал город Губкин в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Два мирных жителя пострадали при обстреле белгородского села Муром

При падении беспилотника были повреждены 10 легковых автомобилей, остекление шести квартир в трех многоквартирных домах. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Информация о последствиях уточняется», — добавил Гладков.

Ранее в белгородском селе Черемошное в результате удара ВСУ пострадали 12 человек, напоминает 360.ru.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская область

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