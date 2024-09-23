Город Губкин под Белгородом атаковал украинский БПЛА
23 сентября 202407:19
Украинский беспилотник атаковал город Губкин в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
При падении беспилотника были повреждены 10 легковых автомобилей, остекление шести квартир в трех многоквартирных домах. По предварительным данным, никто не пострадал.
«Информация о последствиях уточняется», — добавил Гладков.
Ранее в белгородском селе Черемошное в результате удара ВСУ пострадали 12 человек, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru