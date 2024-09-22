Два мирных жителя пострадали при обстреле белгородского села Муром
22 сентября 202421:15
Два мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ на село Муром Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавшие с различными осколочными ранениями доставлены в городскую больницу.
Кроме того, в городе Шебекино в результате украинского обстрела повреждены фасады, кровля, заборы и остекление двух домов. Также был поврежден автомобиль.
Накануне водитель трактора пострадал после атаки украинского дрона на белгородский посёлок Октябрьский, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru