Два мирных жителя пострадали при обстреле белгородского села Муром

Два мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ на село Муром Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Два человека ранены при обстреле остановки в Донецке

По его словам, пострадавшие с различными осколочными ранениями доставлены в городскую больницу.

Кроме того, в городе Шебекино в результате украинского обстрела повреждены фасады, кровля, заборы и остекление двух домов. Также был поврежден автомобиль.

Накануне водитель трактора пострадал после атаки украинского дрона на белгородский посёлок Октябрьский, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеУкраинаВСУОбстрелБелгородская область

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