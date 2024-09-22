Два мирных жителя пострадали при обстреле белгородского села Муром

По его словам, пострадавшие с различными осколочными ранениями доставлены в городскую больницу.



Кроме того, в городе Шебекино в результате украинского обстрела повреждены фасады, кровля, заборы и остекление двух домов. Также был поврежден автомобиль.



Накануне водитель трактора пострадал после атаки украинского дрона на белгородский посёлок Октябрьский, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

