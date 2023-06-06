Город Алешки в Херсонской области оказался практически затоплен

«Самая сложная ситуация сейчас в Алёшках. Город затоплен практически полностью. А с другой стороны крупные лесные пожары после артобстрелов нацистов», - написал в своем Telegram-канале он.

Алексеенко заявил, что эвакуация граждан из затопленного города возможна только на спецтехнике.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия предупреждала ООН о планах Украины разрушить Каховскую ГЭС. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

