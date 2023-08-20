Горит склад Ozon в подмосковном Подольске
Пожар на складе Ozon произошел около СНТ «Березка-1» в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
В МЧС также подтвердили, что пожар произошел на складе Ozon. Пожару присвоили второй уровень сложности. Огонь охватил 6-этажное здание. Площадь пожара составляет 375 кв. метров. По данным журналистов, горит продукция в коробках на стеллажах.
Сотрудников эвакуировали.
В тушении пожара занято 91 человек, 34 единицы техники, от спасателей — 43 человека, 16 единиц техники.
Ранее складское помещение загорелось в Краснодаре, пожар был локализован на площади 400 кв. м. Об этом сообщает «Радиоточка НСН» со ссылкой на главное управление МЧС по Краснодарскому краю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru