Горит склад Ozon в подмосковном Подольске

В МЧС также подтвердили, что пожар произошел на складе Ozon. Пожару присвоили второй уровень сложности. Огонь охватил 6-этажное здание. Площадь пожара составляет 375 кв. метров. По данным журналистов, горит продукция в коробках на стеллажах.



Сотрудников эвакуировали.



В тушении пожара занято 91 человек, 34 единицы техники, от спасателей — 43 человека, 16 единиц техники.

Ранее складское помещение загорелось в Краснодаре, пожар был локализован на площади 400 кв. м. Об этом сообщает «Радиоточка НСН» со ссылкой на главное управление МЧС по Краснодарскому краю.



