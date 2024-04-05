Голубев: ПВО сбила более 40 воздушных целей в Ростовской области
5 апреля 202403:33
Cилы противовоздушной обороны России ликвидировали более 40 целей в Морозовском районе Ростовской области, сообщил в Telegram губернатор Василий Голубев.
В результате атаки со стороны Украины повреждена электроподстанция. В настоящее время введутся работы по восстановлению энергоснабжения.
Ранее Голубев заявил, что в регионе отражают массированную атаку беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru