Голубев: ПВО сбила более 40 воздушных целей в Ростовской области

Cилы противовоздушной обороны России ликвидировали более 40 целей в Морозовском районе Ростовской области, сообщил в Telegram губернатор Василий Голубев.

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В результате атаки со стороны Украины повреждена электроподстанция. В настоящее время введутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Ранее Голубев заявил, что в регионе отражают массированную атаку беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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