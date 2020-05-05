Главврач омской больницы уволился после вспышки коронавируса в учреждении

Уточняется, что главврач написал заявление на увольнение по собственному желанию, отметив, что не смог обеспечить своим сотрудникам необходимую защиту от инфекции.

Как пишет агентство, вспышка произошла при нарушении мер безопасности при тестировании на коронавирус, в частности, на видеозаписях зафиксировано нарушение социальной дистанции.

По словам главы регионального Минздрава Ирины Солдатовой, не ожидается, что вспышка станет более масштабной. Министр добавила, что тестирование уже показало отрицательный результат у 70% медиков учреждения.



