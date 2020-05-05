В Петербурге задержаны блогеры, пожарившие шашлыки в центре города

По данным агентства, об инциденте стало известно 3 мая, когда видео с приготовлением шашлыков было выложено в сеть. Компания молодых людей устроила пикник на Сенной площади города.

Задержанные молодые люди 28 и 27 лет привлечены к администартивной ответственности за мелкое хулиганство, нарушение пожарной безопасности и ограничительных мер в период самоизоляции.

По последним данным, в Петербурге зафиксировано 5572 случая заражения коронавирусом, умерли 37 человек, вылечились 1468 человек.

