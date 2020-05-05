В Петербурге задержаны блогеры, пожарившие шашлыки в центре города
В Петербурге задержаны двое молодых людей, которые установили мангал в центре города и пожарили шашлыки в период самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.
По данным агентства, об инциденте стало известно 3 мая, когда видео с приготовлением шашлыков было выложено в сеть. Компания молодых людей устроила пикник на Сенной площади города.
Задержанные молодые люди 28 и 27 лет привлечены к администартивной ответственности за мелкое хулиганство, нарушение пожарной безопасности и ограничительных мер в период самоизоляции.
По последним данным, в Петербурге зафиксировано 5572 случая заражения коронавирусом, умерли 37 человек, вылечились 1468 человек.
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