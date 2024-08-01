Главу «Военторга» Павлова отправили под арест до 30 сентября

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя. Павлова обвиняют в хищении денежных средств при исполнении госконтрактов.

По версии следствия, Павлов и другие сотрудники АО «Военторг» вступили в преступный сговор с соучастниками в 2019 году и заключили госконтракты на поставку наборов средств личной гигиены на 625 млн рублей. Продукция покупалась у компаний-производителей через подконтрольные организации. Преступления совершались в 2019-2022 годах.

Ранее глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что аресты заместителей министра обороны связаны с приходом Андрея Белоусова на должность главы военного ведомства, он был призван навести порядок.

