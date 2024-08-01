Главу «Военторга» Павлова отправили под арест до 30 сентября
Столичный Мещанский суд отправил под арест главу АО «Военторг» Владимира Павлова до 30 сентября. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя. Павлова обвиняют в хищении денежных средств при исполнении госконтрактов.
По версии следствия, Павлов и другие сотрудники АО «Военторг» вступили в преступный сговор с соучастниками в 2019 году и заключили госконтракты на поставку наборов средств личной гигиены на 625 млн рублей. Продукция покупалась у компаний-производителей через подконтрольные организации. Преступления совершались в 2019-2022 годах.
Ранее глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что аресты заместителей министра обороны связаны с приходом Андрея Белоусова на должность главы военного ведомства, он был призван навести порядок.
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