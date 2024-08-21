Главу цифрового управления ФСИН отправили под арест за взятку

Ограничения на работу аэропортов Мурманской области сняли Истребитель Су-27 ВСУ сбит при попытке удара по Курской области СК возбудил дело в Ленобласти, где не похоронили тела умерших бездомных Школьникам на ОГЭ предлагают запретить упоминать аниме и комиксы в сочинениях Пельмень из РФ оспорит у Сумасшедшего гавайца титул чемпиона лиги пощечин