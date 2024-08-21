Главу цифрового управления ФСИН отправили под арест за взятку
Столичный Замоскворецкий суд отправил под арест начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА Новости.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя. Судебное заседание проходило без зрителей и журналистов — их попросили покинуть помещение суда ввиду окончания официального рабочего дня.
Задержание Тимченко ранее подтвердило пресс-бюро ФСИН.
Ранее Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима офицера пограничного управления ФСБ, способствовавшего за взятки деятельности незаконного казино и предупреждавшего его организаторов о грядущих проверках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru