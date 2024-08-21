Суд оставил в СИЗО экс-замглавы Минобороны Булгакова

Отмечается, что такое решение было принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы защиты.

«Суд постановил оставить жалобу без удовлетворения, а решение первой инстанции - без изменения», - говорится в сообщении.

Ранее Булгакову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает RT. По версии следствия, экс-замминистра, воспользовавшись своими связями после увольнения из Минобороны в 2022 году, организовал заключение контракта с компанией ООО «Нева-Балт СПб» на сумму 250 млн рублей.

