Суд оставил в СИЗО экс-замглавы Минобороны Булгакова
Мосгорсуд признал законным арест бывшего заместителя министра обороны РФ по тылу генерала армии в отставке Дмитрия Булгакова. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что такое решение было принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы защиты.
«Суд постановил оставить жалобу без удовлетворения, а решение первой инстанции - без изменения», - говорится в сообщении.
Ранее Булгакову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает RT. По версии следствия, экс-замминистра, воспользовавшись своими связями после увольнения из Минобороны в 2022 году, организовал заключение контракта с компанией ООО «Нева-Балт СПб» на сумму 250 млн рублей.
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