Главу Сергиева Посада Акулова задержали за мошенничество и взятки в 15 млн рублей

Главу Сергиева Посада Дмитрия Акулова задержали за мошенничество и получение взяток в размере 15 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации следствия, чиновник совместно с руководительницей местного МФЦ создали схему, с помощью которой за пять лет она устроила на работу пять вымышленных лиц и получала за них зарплату. Акулов знал об этом и оказывал женщине покровительство по службе. Отмечается, что директор центра в ходе мошеннических действий также смогла получить 15 млн рублей.