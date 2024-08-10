Главу Сергиева Посада Акулова задержали за мошенничество и взятки в 15 млн рублей
Главу Сергиева Посада Дмитрия Акулова задержали за мошенничество и получение взяток в размере 15 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По информации следствия, чиновник совместно с руководительницей местного МФЦ создали схему, с помощью которой за пять лет она устроила на работу пять вымышленных лиц и получала за них зарплату. Акулов знал об этом и оказывал женщине покровительство по службе. Отмечается, что директор центра в ходе мошеннических действий также смогла получить 15 млн рублей.
Руководительницу МФЦ уже заключили под стражу. Дмитрию Акулову меру пресечения в ближайшее время изберет Тверской суд.
Ранее московский суд отправил в колонию сразу нескольких бывших сотрудников Пенсионного фонда РФ за получение взяток, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru