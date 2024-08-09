Экс-сотрудников Пенсионного фонда отправили в колонию за взятки
Столичный суд в пятницу огласил приговор по делу о коррупции группе бывших сотрудников Пенсионного фонда. Об этом сообщили «Известия».
Так, Евгений Никитин осужден на 13 лет лишения свободы со штрафом в 190 млн рублей. Александр Руднев, Евгений Турчак и Рубен Энфиаджамян получили по 12 лет колонии. Константину Янкину назначили 11 лет, а Дмитрию Радченко – 6 лет. Также Турчаков будет выплачивать штраф размером 200 млн рублей, Энфиаджян – 190 млн, а Радченко — 10 млн.
В материале уточняется, что пятеро фигурантов признаны виновными в совершении преступления по статье «Получение группой должностных лиц взятки в особо крупном размере», а Радченко будет отбывать срок по статье «Дача взятки организованной группой в особо крупном размере».
По данным следствия, в 2016–2019 годах фигуранты дела получили взятку размером свыше 190 млн рублей за обеспечение заключения Пенсионным фондом госконтрактов с группами компаний «Техносерв» и «Редсис» на сумму более 18 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru