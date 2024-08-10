Суд в Москве арестовал квартиру дочери начальника управления кадров Минобороны

Столичный Басманный суд арестовал квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Экс-главу вещевого управления МО РФ арестовали по подозрению в получении взятки

Отмечается, что арест был наложен на квартиру, расположенную в ЖК бизнес-класса на западе Москвы недалеко от Рублевского шоссе, площадью 105,3 кв. м. Рыночная стоимость аналогичного объекта недвижимости составляет около 50 млн рублей.

Ранее Юрий Кузнецов был арестован по обвинению в получении взятки. По данным следствия, в 2021-2023 годах фигурант, руководивший 8-м управлением Генштаба ВС России, получал средства от представителей коммерческих структур за некие действия в их пользу. СМИ отмечали, что общая сумма взятки составляет более 30 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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