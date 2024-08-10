Суд в Москве арестовал квартиру дочери начальника управления кадров Минобороны
Столичный Басманный суд арестовал квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Отмечается, что арест был наложен на квартиру, расположенную в ЖК бизнес-класса на западе Москвы недалеко от Рублевского шоссе, площадью 105,3 кв. м. Рыночная стоимость аналогичного объекта недвижимости составляет около 50 млн рублей.
Ранее Юрий Кузнецов был арестован по обвинению в получении взятки. По данным следствия, в 2021-2023 годах фигурант, руководивший 8-м управлением Генштаба ВС России, получал средства от представителей коммерческих структур за некие действия в их пользу. СМИ отмечали, что общая сумма взятки составляет более 30 млн рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд в Москве арестовал квартиру дочери начальника управления кадров Минобороны
- У побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 6,5
- Над территорией России сбили 32 беспилотника ВСУ
- СМИ сообщили о ста погибших при ударе Израиля по школе в Газе
- СМИ: Муж Блиновской так и не явился к следователю
- Уроженка России выиграла золото Олимпиады в художественной гимнастике
- Корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море
- На Камчатке перевернулся вахтовый автобус с туристами
- Росстат: Естественная убыль населения за I полугодие выросла на 18%
- В Бразилии объявили трехдневный траур после крушения пассажирского самолета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru