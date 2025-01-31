Главу РАЭК арестовали по статье о наркотиках
Директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова арестовали по статье о производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Карточка дела опубликована на сайте Тверского районного суда.
Главе РАЭК по п. б, ч. 3 ст. 228.1 УК грозит лишение свободы от восьми до пятнадцати лет со штрафом.
Весной ФНС потребовала признать банкротом «Рунет медиа холдинг» — компанию Гребенникова и главы АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко, сообщает РБК.
Гребенников прокомментировал арест в своем Telegram-канале. «За что я люблю правду? За то, что она всегда сильнее. А такие проекты, как «Я/Мы Иван Голунов», этому доказательство», — написал он.
Журналиста Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в центре Москвы. Полицейские утверждали, что нашли у него наркотики. Позже с Голунова сняли все обвинения, сотрудников правоохранительных органов обвинили в подбросе запрещенных веществ. Они получили реальные сроки. В июле 2023 года Голунов получил от МВД компенсацию в размере 1,5 миллионов рублей за незаконное уголовное преследование.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru