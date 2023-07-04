МВД выплатило Голунову 1,5 млн рублей компенсации
Журналист Иван Голунов получил от Министерства внутренних дел компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей.
Ведомство выплатило Голунову компенсацию за незаконное уголовное преследование. Журналист заявил, что у него есть идея, куда потратить полученные средства, но пока предпочел держать это в секрете, пишет портал MSK1.
По словам Голунова, на этом история не заканчивается. Он выразил сожаление, что МВД не выступило с регрессным иском к своим сотрудникам, которые возбудили против него уголовное дело.
Голунова задержали в июне 2019 года в центре Москвы. Полицейские утверждали, что нашли у журналиста наркотики. Позже с него сняли все обвинения.
Сотрудников правоохранительных органов обвинили в подбросе запрещенных веществ. Они получили реальные сроки, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Росэнергоатом»: Киев намерен ударить по ЗАЭС в ночь на 5 июля
- Экс-разведчик США Риттер назвал преимущество России в борьбе с НАТО
- Гладков оценил стоимость восстановления инфраструктуры Белгородской области
- МВД выплатило Голунову 1,5 млн рублей компенсации
- В Белоруссии заявили о готовности принять монахов Киево-Печерской лавры
- Белый дом эвакуировали из-за найденного кокаина
- Путин объявил о выделении Дагестану 5 млрд рублей
- Хуснуллин доложил Путину о развитии новых регионов
- Назван вероятный покупатель российских активов Danone
- СМИ сообщили о поддержке США «теневой полиции» в развивающихся странах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru