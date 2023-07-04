МВД выплатило Голунову 1,5 млн рублей компенсации

Ведомство выплатило Голунову компенсацию за незаконное уголовное преследование. Журналист заявил, что у него есть идея, куда потратить полученные средства, но пока предпочел держать это в секрете, пишет портал MSK1.

По словам Голунова, на этом история не заканчивается. Он выразил сожаление, что МВД не выступило с регрессным иском к своим сотрудникам, которые возбудили против него уголовное дело.

Голунова задержали в июне 2019 года в центре Москвы. Полицейские утверждали, что нашли у журналиста наркотики. Позже с него сняли все обвинения.

Сотрудников правоохранительных органов обвинили в подбросе запрещенных веществ. Они получили реальные сроки, напоминает «Радиоточка НСН».

