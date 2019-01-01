Главу отдела хабаровского МЧС задержали после гибели детей в лагере

Начальник отдела надзорной деятельности районного управления МЧС по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев задержан по делу о смертельном пожаре в палаточном лагере, в результате которого погибли четыре ребенка, сообщает RT.

В Следственном комитете сообщили, что еще в июле 2019 года Новгородцев проинспектировал лагерь «Холдоми», где им были выявлены нарушения противопожарных норм. При этом, по данным следствия, он не предпринял мер и не указал руководству лагеря на необходимость устранения нарушений.