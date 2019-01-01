Главу отдела хабаровского МЧС задержали после гибели детей в лагере

Начальник отдела надзорной деятельности районного управления МЧС по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев задержан по делу о смертельном пожаре в палаточном лагере, в результате которого погибли четыре ребенка, сообщает RT.

В Следственном комитете сообщили, что еще в июле 2019 года Новгородцев проинспектировал лагерь «Холдоми», где им были выявлены нарушения противопожарных норм. При этом, по данным следствия, он не предпринял мер и не указал руководству лагеря на необходимость устранения нарушений.

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Дети в лагере жили в палатках. По предварительной версии, в одной из них загорелось полотенце, оставленное на включенном обогревателе. Одна девочка в результате пожара скончалась, еще трое детей впоследствии умерли в больнице.

Ранее в интервью НСН аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов предположил, что вожатые лагеря, скорее всего, не были готовы к чрезвычайным ситуациям.

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ФОТО: РИА Новости
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