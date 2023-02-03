Главу издательства «Умма» Эжаева посадили на 17 лет за финансирование ИГ*

По версии ФСБ, мужчина с с 2012 года перевёл «Исламскому государству» (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ) более 34 млн рублей, деньги он снимал в России и перевозил в Турцию. Также силовики отметили, что «Умма» издавало в том числе и экстремистскую литературу.

«Приговором суда Эжаеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы», - заключили в СК.

Ранее сотрудники ФСБ разгромили в республике Крым ячейку запрещённой в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщает НСН.

