Главу издательства «Умма» Эжаева посадили на 17 лет за финансирование ИГ*
Второй Западный окружной военный суд признал главу российского издательства исламской литературы «Умма» (Ummah) Асламбека Эжаева виновным по статье «организация финансирования террористической деятельности», сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По версии ФСБ, мужчина с с 2012 года перевёл «Исламскому государству» (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ) более 34 млн рублей, деньги он снимал в России и перевозил в Турцию. Также силовики отметили, что «Умма» издавало в том числе и экстремистскую литературу.
«Приговором суда Эжаеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы», - заключили в СК.
Ранее сотрудники ФСБ разгромили в республике Крым ячейку запрещённой в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщает НСН.
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