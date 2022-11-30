США приветствовали сообщения об уничтожении лидера ИГ

Политик в ходе брифинга выразил удовлетворение, что еще одним лидером террористов стало меньше.

Кирби отметил, что Белый дом не владеет дополнительными данными о ликвидации преступника.

Ранее источники телеканала Al-Arabiya сообщили, что новым главарем террористов назначен Абу Аль-Хусейн Аль-Хусейни Аль-Кураши. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

