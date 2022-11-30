США приветствовали сообщения об уничтожении лидера ИГ
Американские власти приветствуют известие об уничтожении главаря «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Курайши. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома Джона Кирби.
Политик в ходе брифинга выразил удовлетворение, что еще одним лидером террористов стало меньше.
Кирби отметил, что Белый дом не владеет дополнительными данными о ликвидации преступника.
Ранее источники телеканала Al-Arabiya сообщили, что новым главарем террористов назначен Абу Аль-Хусейн Аль-Хусейни Аль-Кураши. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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