Ячейку исламистов «Хизб ут-Тахрир»* разгромили в Крыму

Силовики разгромили в республике Крым ячейку запрещённой в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Твери, планировавшего вступить в ВСУ

В сообщении говорится, что были задержаны шесть участников, работа которых координировалась с территории Украины.

«Данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии... вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман», - указали в ведомстве.

Ранее сотрудники ФСБ задержали на Северном Кавказе сторонника украинских националистов, который планировал теракт по заданию киевских спецслужб, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымЗадержаниеТеррористыФСБ
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