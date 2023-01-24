Ячейку исламистов «Хизб ут-Тахрир»* разгромили в Крыму
Силовики разгромили в республике Крым ячейку запрещённой в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.
В сообщении говорится, что были задержаны шесть участников, работа которых координировалась с территории Украины.
«Данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии... вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман», - указали в ведомстве.
Ранее сотрудники ФСБ задержали на Северном Кавказе сторонника украинских националистов, который планировал теракт по заданию киевских спецслужб, пишут «Известия».
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